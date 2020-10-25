25 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye artıyor!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 37. çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. İşte Süper Loto’da gecenin şanslı numaraları ve büyük ikramiye miktarı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 25 Ekim tarihli 37. çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 1-30-38-42-47-52





BÜYÜK ÖDÜL ARTIYOR

Süper Loto’nun bu akşam gerçekleştirilen çekilişinde büyük ikramiye miktarı da açıklandı. Süper Loto’da bu akşam büyük ödül 32 milyon 793 bin 937 TL olarak belirlendi.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, On Numara,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Şans Topu ve Süper Loto çekilişleri düzenleniyor.