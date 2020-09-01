25 milyar liralık ‘vebal’

Giresun’da yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine, doğanın yok edilmesinin yanı sıra 25 milyar lira toplanan imar affının da neden olduğu savunuldu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “İktidarın yapı ruhsatı ve af karşılığı kaçak yapıları yasal hale getirerek vatandaştan topladığı 25 milyar TL'lik gelirde, bu felaketlerin vebali vardır. İmar Affı, felaketlere zemin hazırlayan, cinayet ruhsatıdır” dedi.

Toprak bu konuda CHP MYK'ya bir rapor da sundu. Raporda şöyle denildi:

RANT POLİTİKASI: Giresun’da yaşanan ve 10 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 6 kişinin kayıp olduğu sel felaketi, doğal afet olmanın ötesinde iktidarın rant, kâr, kaynak amaçlı doğa katliamına destek ve onay politikalarının sonucudur.

Bu felaketin hazırlayıcısı ve bundan sonra yaşanacak diğer felaketlerin de sorumlusu uygulanan imar, enerji, rant amaçlı ve doğanın dengelerini de göz ardı eden, aklı ve bilimi dışlayan politikalardır.

DENİZ DOLGUSU: Sahillere yapılan büyük çaplı dolgularla, karayolu, havaalanı, beş yıldızlı otel inşaatları ile derelerin denize ulaşım yolları kesilmiş, toprak da artık su tutamaz hale gelmiştir.

Rize'de deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Rize-Artvin Havaalanı için dinamitlerle patlatılan dağlar ve dere yataklarından binlerce ton kaya, taş, kum çekilerek deniz doldurulmuştur.

Daha önce de bu yöntemle Giresun ve Ordu Havaalanı inşa edilmiştir. Bu yapılaşmalar ve doldurulan deniz, yok edilen dağlar, kayalıklar ve ormanlar, doğanın dengesini bozmuştur.

HES'LER 261 OLDU: Karadeniz'de yüzlerce dere üzerine ruhsat verilen irili ufaklı Hidroelektrik Santral (HES) projesiyle de derelerin yatakları, akış yönleri, rezervuarları, su toplama sahaları değiştirilmektedir.

Bölgede 2011'de sadece 4 olan HES'lerin sayısı 461'e ulaşmıştır. Ruhsat ve üretilecek elektrik için de dövize endeksli alım garantisi verilen özel sektör HES santrallerinin sayısı ise 818'e çıkmıştır.

İMAR AFFI: Karadeniz'de dere yatakları ile, ormanlık, kayalık, dağlık, yaylalık bölgelere inşa edilen kaçak ve imara aykırı yapıların affı, bu felaket ve cinayetlerin temel nedenidir.

İktidarın yapı ruhsatı ve af karşılığı kaçak yapıları yasal hale getirerek vatandaştan yaklaşık 25 milyar TL'lik gelirde, bu felaketlerin vebali vardır.

İmar barışından 7 milyon 400 bin kişi yararlanmış ve 24 milyar 744 milyon lira bedel alınmıştır. 6 Haziran 2018'de çıkarılan İmar Affı, bu felaketlere zemin hazırlayan, cinayet ruhsatıdır.

Yamaçlara, dere yataklarına kaçak 4-5 katlı apartmanlar inşa edenlere göz yumup ruhsat veren yerel yönetimler kadar, bunları para karşılığı yasallaştıran iktidar da cinayetlerin sorumluluğuna ortaktır.