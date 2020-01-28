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27 Ocak On Numara sonuçları: Büyük ikramiye başkente!

27 Ocak tarihli On Numara çekiliş sonuçları belirlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından yapılan açıklamada büyük ikramiyenin kuponunu Ankara'dan yatıran bir vatandaşa isabet ettiği duyuruldu. İşte MPİ On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar...

08:34 -
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27 Ocak On Numara sonuçları: Büyük ikramiye başkente!

Milli Piyango İdaresi’nin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyunu On Numara’da sonuçlar belirlendi. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Haberimizden On Numara sonuçlarına ve ikramiye dağılımına ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

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