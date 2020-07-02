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27 yıldır sönmeyen ateş!

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen 33 aydından Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ile Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, katliamın 27. yıl dönümünde bazı gazetelere ilan verdi.

Sozcu.com.tr
10:46 -
Haberler Gündem
27 yıldır sönmeyen ateş!

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nde 33 aydın yakılarak katledildi. Sivas katliamının üzerinden geçen 27 yıla rağmen katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısı dinmezken, adalet birçok katliam davasında olduğu gibi bu davaya da uğramadı.

Madımak’ta katledilen iki şairin; Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan ile Metin Altıok’un kızı eski CHP milletvekili Zeynep Altıok, katliamın 27. yıl dönümünde bazı gazetelere ilan verdi. Söz konusu ilanda, adalet peşinde onurlu mücadelenin süreceğini ifade ettiler.

Eren Aysan – Zeynep Altıok

İlanda şu ifadeler yer aldı:

Tam 27 yıl geçti aradan

Yorgunluğumuz yıldığımızdan değil

Sorularımızın yanıtsız kalmasından

Hukukun başkent girişinde tufana yakalanmasından

Yine de biliyoruz ki

”Bir yanı var ömrümüzün/

belki bir gün gülecek”

Biliyoruz ki adalet peşinde onurlu mücadele sürecek!

Babalarımız bugün dizeleriyle sesleniyor, ışık oluyor!

”Yarın diye bir şey var!'”

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aydın CHP katliam Sivas söz Zeynep Altıok
Son güncelleme: 11:07 02.07.2020
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