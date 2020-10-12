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274 günde 369 kadın öldürüldü

CHP’li vekil Necati Tığlı, ‘Kadın Cinayetleri Raporu hazırladı. Türkiye’de 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2020 yılının dokuz aylık bölümünde bu sayı 369’a ulaştı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
274 günde 369 kadın öldürüldü

İktidar, Türkiye'deki kadın cinayetleri oranının yılbaşından beri yüzde 29 düştüğünü açıklarken, gerçek sayılar vahim gerçeği ortaya çıkardı. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, ‘Kadın Cinayetleri Raporu' hazırladı. Rapora göre, Türkiye'de 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2020 yılının dokuz aylık bölümünde 369'a ulaştı.

Necati Tığlı

17 yıldaki artış yüzde 344.5 oldu. Tığlı, “Kadınlara yönelik şiddet eğilimleri, hedef göstermeler ve siyasilerin medya yolu ile yaptıkları açıklamalar meşru hal almaktadır. İktidarın koruyamadığı kadınlar, öldürülmekte ve tecavüze uğramaktadır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Kadın cinayetlerinde işlenen suçları gerçekleştirenler iyi hal uygulamalarından yararlandı. Bu uygulama kaldırılmalıdır” dedi.

370'İNCİ KURBAN GÜL GÜLSÜM

Barışmak istemeyen eşini boğarak katletti

İstanbul Çatalca'da Fikret Ç., dini nikahlı eşi Gül Gülsüm (28) ile sık sık tartışmaya başladı. Kocasının kendisine şiddet uygulaması üzerine kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi ile 7 Ekim günü karşılaşan adam, barışma niyetiyle eşini otomobile bindirerek, boş araziye götürdü.

İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta bir kadın cinayeti daha Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Polisin gelmesini bekleyen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Fikret Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burada, Fikret Ç., eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanındaki iple kadını boğarak öldürdü. Daha sonra metruk binaya götürerek cesedi buraya attı. Olaydan sonra evine giden Fikret Ç., evde ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs, polis tarafından sorguya alındı. Sorguda, Fikret Ç., eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyledi. İHA

İlginizi Çekebilir Acı haberi Davutoğlu duyurdu! Gelecek Partisi üyesi Gül Gülsüm vahşice katledildi Çatalca'da bir kişi, daha önce birçok kez şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma kararı olan imam nikahlı eşini önce zorla araca bindirerek kaçırdı. Daha sonra ise barışma tekliflerini reddeden kadını boş arazide iple boğarak öldürdükten sonra metruk binada sakladı. Vahşice öldürülen Gül Gülüm'ün Gelecek Partisi üyesi olduğu belirlendi. Cinayetin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.
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Son güncelleme: 06:27 12.10.2020
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