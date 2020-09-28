28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da 65 milyon TL’lik dev ikramiye!

Millli Piyango’nun 25. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yenilenen Çılgın Sayısal Loto’da 90 top arasından 6 rakamın doğru tahmin edilmesiyle büyük ikramiye kazanılabiliyor. Çılgın Sayısal Loto artık internet üzerinden mobil uygulamadan da oynanabiliyor. İşte Sayısal Loto’da günün sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 28 Eylül tarihli 25. çekiliş sonuçları şu şekilde; 16-20-23-45-54-58 joker 47

BÜYÜK ÖDÜL REKOR SEVİYEDE

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam gerçekleştirilen çekilişi öncesinde büyük ödül miktarı da açıklandı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye devirlerin ardından 65 milyon 907 bin 528 TL olarak açıklandı ve rekor seviyeye ulaşmış oldu.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.