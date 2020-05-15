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Son dakika… HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı!

HDP'li Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerine sabah saatlerinde kayyum atandı.

07:45 -
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İçişleri Bakanlığı, HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile aynı partiden Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül’ü görevden alarak, yerlerine kayyum atadı.

FOTO: İHA

GÖZALTINA ALINDILAR

Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

FOTO: İHA


31 MART 2019 SEÇİMİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı.

Baykan Belediye Başkanlığı seçimini ise HDP’li Remzi Sarsılmaz yüzde 27,74 oy ile kazanmıştı.

Kurtalan’da ise HDP’nin Adayı Baran Akgül, en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atarak yüzde 50,08 ile seçimi kazanmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Mart'ta CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etmişti.
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Son güncelleme: 08:31 15.05.2020
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