3 milyon liralık israf hakkında yeni gelişme: “Ya CİMER ya Sağlık Müdürlüğü yalan söylüyor”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, partisinin il başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Konya’da 13 Mart tarihinde pandemi hastanesine dönüştürülen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki 8 kamyon tıbbi malzemenin taşınma esnasında kırılarak Milli Emlak'a hurda olarak verildiğini açıkladı.

Yokuş'un iddialarını yalanlayan Konya İl Sağlık Müdürlüğü ise “Malzemeler yıllar içinde biriken ve ekonomik ömrü tamamlanmış olan malzemelerden oluşuyor” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hurdaya çıkarılan 3 milyon lira değerindeki tıbbi malzeme iddialarını yalanlayan Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne CİMER’den gelen yanıtı gösterdi.

“HEK RAPORU NEREDE ?”

İl Sağlık Müdürlüğü'ne “Malzemelerin HEK raporu nerede?” diye soran Yokuş, şunları söyledi;

*Adamların ayaküstü 100, oturarak 1000 yalan söyleyebilme yeteneği var. Görüntülerde yer alan ve hurda olduğu iddia edilen malzemelerin hepsi hastanenin çalışan ve kullanılan malzeme ve demirbaşlarıdır.

*Çalışır halde iken devir edilmiştir. Madem bunlar hurda malzemeler öyleyse HEK raporları nerededir? Ne tesadüf ki hurdaya giderken eşyaların üzerlerinde Numune Hastanesi Zimmet Numaraları vardı.

*Unutulmasın ki görüntüler sadece 8 kamyondan birine ait. Diğer 7 kamyonda neler olabileceğini, hali hazır bir acil servisi ve hastanesini düşününce siz hayal edin.

“TUTANAKLAR AÇIKLANMALIDIR”

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamalarını ‘kara mizah' olarak değerlendiren Yokuş şöyle konuştu;

*Sağlık Bakanlığı'nın her ilde pandemi nedeniyle Covidli hastaların izolasyonu, tedavisi için hastane olarak Konya’da devir alınan ve hali hazır olması sebebiyle eski Numune Hastanesinde yapılmıştır.

*Görüntülerdeki yataklar manuel olduğu için (!) kullanılmadığı ise kara mizahtır. Şu an tüm acillerde bulunan insanlar gözlem odalarında sedye ve tekerlekli sandalye üzerindeler. Tabi sadece manuel olmaları atılmaları için demek ki yeterliymiş.

*Evde sağlık hizmetlerinin bakım yaptığı evlerinde yatalak hastalara gönderilemez miydi bu yataklar? Bu malzemeleri kullanılacak onlarca yer varken görüntüleri ifşa edince eski, hurda ve manuel oluverdiler.

*Unutulmamalı ki devlette hurdaya ayrılan malzeme bir tutanakla tespit edilir yani HEK’e ayrılır. Bu olayda madem bunlar zaten hurdaydı diyorsunuz; 3 kişiden oluşan kurulun bu işlem için tutanakları açıklanmalıdır.

“KAYITLARI AÇIKLAYIN”

Numune Hastanesi'nde zimmet kayıtlarının açıklanması gerektiğine dikkat çeken Yokuş şunları söyledi;

*Burada yapılan malzemelerin atılırken, sökülürken hurdaya dönüştürmedir. Madem öyle devlet sırrı değil ya Numune Hastanesi Zimmet Kayıtlarını açıklasın o zaman. Hastaneyi, malzemeleri nasıl, ne halde devretmişler, zimmetlerinden nasıl düşmüşlerdir?

*Görevleri katlarda temizlik işi olan yaklaşık 15 personelini, görevleri olmadığı halde bodoslama bir şekilde vura vura, kıra kıra Acil Servis tarafından sokup bu malzemeleri hurda haline getirmişlerdir.

*Bu malzemeler nihayetinde hala kullanılabilecekken pandemi gibi seferberlik dönemlerinde kimse yatağın manuel olmasına bakmaz, yanan lambaya eskidi demez.

*Demek ki idareciler şu an acillerde kadın erkek gözlem odası ayrımı bile yapamayıp sandalyelerde insanları bekletmekten memnun.

“İDDİALARIMIN ARKASINDAYIM”

Atılan malzemelerin kamu malı olduğunu ifade eden Yokuş şu ifadeleri kullandı;

*Unutmadan küçük bir detay verelim; bu söküm yapılırken işçiler tarafından bulunan çalışır vaziyetteki bir kaç televizyon yan binadaki hemşireler tarafından üzülerek alınmış ve hala kullanılmaktadır.

*Hatta güvenliğe ait telsizler içleri acıya acıya söküm yapan temizlik personelince bulunup teslim edilmiştir. Sadece bir kamyona ait eşyalar üzerinden değil söküp attığınız tüm malzemeleri araştırarak vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Konuya hakimiz ve iddialarımızın arkasındayım.

CİMER'DEN GELEN MESAJI SORDU

İl Sağlık Müdürlüğü'ne CİMER'den gelen mesajla karşılık veren Yokuş, “CİMER konuyla ilgili malzemelerin başka hastanelerde değerlendirildiğini söylüyor ancak İl Sağlık Müdürlüğü ise malzemelerin ekonomik ömrünü tamamladığı için hurdaya çıkarıldığını söylüyor. Burada kim yalan söylüyor?” diye sordu.