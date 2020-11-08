300 TYP işçisinin 270’i AKP’li belediyelere verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TYP kapsamında yapılan işe alımlarda torpil olduğunu söyledi. Konuyla ilgili daha önce soru önergesi de verdiğini dile getiren Yavuzyılmaz, işe alınan işçilerin AKP’li belediyelere dağıtıldığını ancak CHP ve İYİ Partili belediyelere işçi verilmediğini ifade etti.

“SİZE TORPİLİN FORMÜLÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM”

Konuşmasına “Size yaptığınız torpilin formülünü açıklayacağım” diyerek başlayan Yavuzyılmaz, “Toplum yararına çalışma kapsamı programında işçi alımı yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Kura çekiliyor veya liste yöntemi uygulanıyor.

Diyorsunuz ki kura çekiyoruz. Bunun içinde alkış bekliyorsunuz. Zaten yapılması gereken şey. Ve ardından da kurada bazı vatandaşlarımızın ismi çıktıktan sonra, daha önceden bir gelir testi yapmadığınız için o şartları kontrol etmediğiniz için bu vatandaşlarımızın belirli bir bölümü kurayı kazandıkları halde eleniyor.

Peki yerine kim geliyor? Yedek liste geliyor. Yedek listede kura çekimi var mı? Hayır yok. Eskiden vardı. Ama ne yaptınız 14.11.2014 yılında değiştirdiniz. Yedek liste AK Parti il ve ilçe başkanlıklarında hazırlanan listedir. Burada tamamen kul hakkına giriyorsunuz. O nedenle çok büyük bir ayıp yapıyorsunuz. Yazıktır, ayıptır. Bu yaptığınız günahtır” ifadelerini kullandı.

“300 İŞÇİDEN 270’Yİ AKP’Lİ BELEDİYELERE”

TYP kapsamında işe alınan işçilerinde AKP’li belediyeler arasında bölündüğünü ve CHP ile İYİ Partili belediyelere işçi verilmediğini belirten Deniz Yavuzyılmaz, kendi şehri olan Zonguldak’tan örnek vererek kurumlara dağıtılan TYP’lilerin sayısını tek tek açıkladı. AKP’lilerin sürekli eşitlikten adaletten bahsettiğini sözlerine ekleyen Yavuzyılamz, “Biz kul hakkına girmeyiz diyorsunuz bunun ne kadar kutsal olduğundan bahsediyorsunuz.

Bir tane örnek veriyorum. Zonguldak’ta TYP kapsamında 300 işçi işe alındı. Zonguldak’taki belediyelere dağıtıldı. Şimdi dağıtım oranları söylüyorum. 300 işçinin 270’i AK Partili belediyelere verildi. 10 işçi Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, 20 işçi Özel İdare. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ne kadar kontenjan ayırdınız?

300 işçiden kaç işçi CHP’li ve İYİ Partili belediyelere ayrıldı söyleyin? Vicdanınız, adalet duygunuzla söyleyin. Bir tane kontenjan ayırdınız mı? Yok. Sıfır kontenjan. Bunu yazılı soru önergesiyle sorduğumda verdiğiniz yanıt şöyle.

TYP kontenjanlarının dağılımında il ve ilçelerin sosyo ekonomik gelişmiş durumları, ihtiyaçları, hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşlardan gelen proje teklifleri ve bölgelere göre değişiklik gösteren güncel iş gücü piyasası göstergeleri bir arda değerlendirilmektedir. Yani bizim alnımızda saf mı yazıyor” diye konuştu.