39 lira ile nasıl geçinilir?

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı Büyük Buluşma programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Buluşma’da duayen isimler yine gündeme damgasını vuracak açıklamalar yaptı…

-İnfaz yasası bir an önce devreye girmeli

-Tahliyeler yaşa göre yapılmalı

-Korona sonrasında dünya nasıl etkilenecek?

-Yeni bir çağ mı başlıyor?

-Usta gazeteci Uğur Dündar yeni dünya düzenini anlattı…

-Türkiye’nin IMF ile görüşmesi ne anlama geliyor?

-İşten çıkarma yok ücretsiz izin var…

-Günlük 39 lira 24 kuruş…

-Yılmaz Özdil’in yorumu ile günlük 39 liralık ücretsiz izin…

-Dündar ve Özdil korona günlerini evde nasıl geçiriyor…

Hepsi ve daha fazlası…