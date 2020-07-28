4 ismin üzeri çizildi 10 kişi listeyi deldi

CHP'nin “Hedef iktidar” sloganıyla yaptığı 37. Olağan Kurultayı sona erdi. Delegeler, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

EN YÜKSEK OY ÖZTRAK'A

PM için 222, YDK için de 47 kişi başvuruda bulundu. Seçimden sürpriz sonuçlar çıktı. PM'ye 25 yeni isim girdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 oyla, delegenin en fazla oy verdiği isim oldu. Onu, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç 855, İzmir eski il Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848 oyla izledi.

Delege, dört genel başkan yardımcısını çizerek yönetim dışı bıraktı. PM'ye giremeyen MYK üyeleri ve genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu oldu. Erdoğdu, yeterli oyu aldı ama kotaya takıldı.

Bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.

MUHALİF İSİMLER DE VAR

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan 10 kişi, delegelerin oyuyla PM'ye girdi. Eski milletvekili Mehmet Tüm, Hakkı Akalın ve Ergenekon mağduru CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de listeyi deldi ancak kota nedeniyle PM'ye giremedi.

PM'de iki muhalif, Hakkı Suha Okay (762 oyla) ve Selin Sayek Böke (794 oyla) de yer aldı.

YENİ PM'DE AYLİN NAZLIAKA SÜRPRİZİ

CHP'den 2016'da ihraç edilen ve geçen yıl tekrar partiye üye yapılan eski Ankara vekili Aylin Nazlıaka, anahtar listede olmamasına rağmen 515 oyla PM'ye girdi.

Geçtiğimiz yıllarda CHP'den ihraç edilmek istenen eski Elazığ vekili Gürsel Erol da listeye delip PM'ye giren isimlerden oldu. Erol, 824 oy aldı. Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslim Sarı listeyi delerken Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık, Semra Dinçer, Hasan Efe Uyar cinsiyet ve gençlik kotasından PM'ye girdi.

REKOR OYLA SEÇİLDİ

BKSP'den ise Yunus Emre 1021, Aylin Yaman 964, Fethi Açıkel 959, Burhan Şenatalar 905, Ali Rıza Erbay 887, Lale Karabıyık 871, Yüksel Taşkın 780, Ayşe Eser Danışoğlu 756 oy ile PM üyesi oldu. CHP Yunus Emre 1251 geçerli oydan 1021 oy alarak rekor kıran isim oldu. Kurultayda, YDK üyeliklerine de Mahir Polat, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Saniye Barut, Gülsün Filorinalı, Sezgin Kaya, Ahmet Ersen Özsoy, Cem Artantaş, Doğuşcan Aydın Aygün, Garip Erdoğan, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Tuğba Torun, Gonca Yelda Orhan seçildi.

KOTAYA TAKILDILAR DIŞARIDA KALDILAR

CHP Tüzüğü'ne göre; PM'ye seçilen adaylarda yüzde 33 cinsiyet kotası, yüzde 20 de gençlik kotası uygulanıyor. Bu nedenle CHP'de 9 aday ilk 52 kişilik listede olmalarına rağmen PM'ye giremedi. O isimler ve aldıkları oylar şöyle:

– Akif Hamzaçebi (569).

– Turan Aydoğan (551) l Sezgin Tanrıkulu (545) l Mehmet Tüm (523)

– Cemal Canpolat (521) l Hakkı Akalın (520)

– Hüseyin Yaşar (510) l Mehmet Ali Çelebi (507)

– Aykut Erdoğdu (499).

– Sanatçı Onur Akın da 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle BKSP'ye giremedi. YDK'da ise eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, Yiğit Acar kadın kotasına takıldığı için liste dışında kaldı.

İLK TÜRBANLI PM ÜYESİ: SEVGİ KILIÇ

Avukat Sevgi Kılıç (27) PM'ye giren ilk türbanlı isim oldu. 365 oyla gençlik kotasından PM'ye giren Kılıç, “Avukat kimliğimle, hukukçu kimliğimle, CHP'li kimliğimle öne çıkmak isterim. Çünkü listede başörtümle değil, çalışkanlığım ve azmimle yer aldım. Bundan sonra da sahada olacağım” dedi.

İŞTE YENİ A TAKIMI

CHP'nin kesin olmayan sonuçlara göre % 33 cinsiyet, % 20 gençlik kotası hesaplanarak belirlenen yeni Parti Meclisi üyeleri ve aldıkları oy açıklandı.

CHP PM üyelerinin 52'si çarşaf listeden, geri kalan sekizi ise “genel başkan kontenjanı” olarak da adlandırılan BKSP listesinden seçiliyor. Yeni tüzük gereği, yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası bu kurultayda ilk kez uygulandı. Bu nedenle PM'nin en az yarısı kadın ve gençlerden oluştu. İşte partiyi seçime götürecek yeni yönetimde yer

alan isimler:

– Faik Öztrak (982)

– Bülent Kuşoğlu (862)

– Ali Öztunç (855)

– Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

– Oğuz Kaan Salıcı (844)

– Onursal Adıgüzel (836)

– Deniz Demir (825)

– Gürsel Erol (824)

– Umut Akdoğan (820)

– Erdoğan Toprak (819)

– Selin Sayek Böke (794)

– Veli Ağbaba (791)

– Ahmet Akın (791)

– Hakkı Suha Okay (762)

– Ednan Arslan (743)

– Gamze Akkuş İlgezdi (729)

– Zeynel Emre (723)

– Murat Emir (720)

– Tekin Bingöl (716)

– Ulaş Karasu (688)

– Gamze Taşcıer (681)

– Gökhan Zeybek (679)

– Bülent Tezcan (676)

– Orhan Sarıbal (675)

– Seyit Torun (673)

– Tahsin Tarhan (671)

– Özgür Karabat (668)

– Gaye Usluer (661)

– Nurhayat Altaca Kayışoğlu (656)

– Muharrem Erkek (642)

– Gökhan Günaydın (641)

– Eren Erdem (637)

– Hasan Baltacı (623)

– Devrim Barış Çelik (612)

– Gülizar Biçer Karaca (606)

– Nevaf Bilek (595)

– Müslim Sarı (592)

– Ali Mahir Başarır (546)

– Aysu Bankoğlu (542)

– Yaşar Seyman (528)

– Candan Yüceer (520)

– Aylin Nazlıaka (515)

– Pınar Uzun (476)

– Ayça Taşkent (431)

– Sevgi Kılıç (365)

– Erbil Aydınlık (355)

– Gökçe Gökçen (354)

– Ahmet Hakan Uyanık (349)

– Neslihan Hancıoğlu (336)

– Semra Dinçer (295)

– Gizem Özcan (293)

– Hasan Efe Uyar (293)