4 x 4’lük israf

Ali Ekber ERTÜRK Deniz AYHAN Müslüm EVCİ

1 – KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE SÜPER LÜKS ARAÇ TERCİHİNİ ŞARTNAMEYE KOYMUŞLAR

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde lüks araç merakı Sayıştay'a takıldı. Kiralanacak 7 VIP araç için ihale şartnamesine “Audi, Volvo” markaları yazıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde lüks araç şatafatı Sayıştay'a takıldı. Sayıştay'ın AKP'li belediyeye yönelik raporunda, araç kiralama işinde şartnameye, Audi, Volvo, Volkswagen Passat gibi lüks markaların olduğu 7 adet VIP aracın teslim edilmesi şartı da konuldu.

Sayıştay, bu durumun yasalara açıkça aykırı olduğunu savundu. Belediye de mevzuata aykırı şartname hazırlandığını itiraf etti ve bu araçların yerine daha sonra yerli araçlar alındığını bildirdi. Ancak Sayıştay, daha önceki denetimlerinde de benzer tespiti yaptıklarını belirterek, belediyenin bu anlamda takip altına alınacağını bildirdi.

Sayıştay'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Denetim Raporu'nda “Büyükşehir belediyesince yıl içerisinde hizmet alımları kapsamında temin edilmesi öngörülen araçlar için ihale dokümanında öngörülen şartların Taşıt Kanunu ve buna ait ikincil mevzuata aykırılıklar içerdiği görülmüştür” denildi.

YASAYA AYKIRI

Raporda 2018-2019 Dönemi Spor ve Sosyal Tesislerde Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi, Spor Okulları Uygulaması ve Çeşitli Spor Eğitimlerinin Verilmesi ve Planlanmasına Ait Hizmet Alımı İşi kapsamında temin edilmesi öngörülen hizmet aracının ‘D' segmenti şartı getirildiğine dikkat çekildi.

Raporda şu görüşlere yer verildi: “Aynı şekilde, 2018 yılı Merkez ve Merkez Dışı Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanmasına Ait Hizmet Alım İşi'nde de teknik şartname ve sözleşme ile 7 adet VIP binek otomobil (Audi, Volvo, Passat v.s.) teslim edilme şartı getirilmiştir ki; her iki işte istenen bu hususlar 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun kurumların edinebilecekleri taşıtları açıklayan 7'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki kullanılacak taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şartı ile esas ve usullerin 6'ncı maddesinde öngörülen yerli araç olma şartına aykırılık teşkil etmektedir.”

BELEDİYE KABUL ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise lüks araç kiralanması konusunda Sayıştay'a verdiği savunmada, yapılan şartnamenin yasaya aykırı olduğunu itiraf etti. Belediye savunmasında 2019 yılında 9 aylık araç kiralamasına ait hizmet alımı ihalesinde düzenlenerek bu lüks araçlar yerine yerli menşeli araç kiralamaları yapıldığını bildirdi.

2 – DİYANET, TAKVİM İÇİN 10 MİLYON TL HARCADI

2019 yılında bastırdığı takvimler için 8.5 milyon, 2020 takvimleri için de 9.8 milyon TL ödeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı takvimi için 10.6 milyon liralık fatura çıkardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için hazırlıklarını yaptığı takvim için 10 milyon 690 bin liralık fatura çıkardı. Hazırlanan projeye göre Diyanet, 2021 yılı için 368 yapraklı 3 milyon 420 bin adet takvim bastıracak. Takvimlerin bir kısmı blok, bir kısmı çocuk takvimi, bir kısmı ise duvar ve masa takvimi şeklinde olacak.

BU YIL 9.8 MİLYON TL

Diyanet, 2019 yılında bastırdığı takvimler için 8.5 milyon, 2020 takvimleri için de 9 milyon 881 bin TL ödemişti. Başkanlık, 2020 yılının ilk yarısında en fazla harcama yapan 12'nci kamu kurumu oldu. Diyanet ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk 6 ayında yaptığı 5,6 milyar TL'lik harcamayla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın da aralarında olduğu 28 kamu kurumundan daha fazla para harcadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri tablosuna göre Diyanet'in yılın ilk altı ayında yaptığı harcamaların toplamı 5 milyar 658 milyon TL'ye ulaştı. Diyanet, kamu kurumlarının bütçe harcamalarına göre sıralandığı listede 12'nciliğe yerleşti. Diyanet'in harcamalarıyla geride bıraktığı genel bütçeli idareler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da yer aldı.

DÖRT KİTAP İÇİN 4 MİLYON LİRA

Başkanlığını Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı Diyanet, son olarak 7 Ağustos'ta imzalanan sözleşme ile Bilgisayar dizgili Kur'an Yolu Meali (hafız boy, rahle boy ve orta boy) ve Kur'an Yolu Meali (orta boy) adlı eserlerin basım hizmetini satın aldı. Bu dört kitabın basımı için 4 milyon 33 bin TL harcandı. Diyanet İşleri Başkanlığı haziran ayında üç kitabın basılması için ihaleye çıkmıştı. Diyanet 20 bin adet muhtasar büyük boy Hadislerle İslam kitabı, 20 bin takım Hadislerle İslam cep kitabı ve 10 bin takım büyük boy Hadislerle İslam kitabı satın aldı. Bu kitaplara da toplam 1 milyon 920 bin TL ödemişti.

3 – BORÇ İÇİNDE YÜZEN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALAZGİRT’TE ÇADIR KURDU

Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı, Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlamaları düzenledi. Kutlamalarda yerini alan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi etkinlik için 319 bin lira harcadı. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasakladılar ama Bilal Erdoğan'ın Vakfı'nın kutlama etkinliklerine onay verdiler. Borcu yüzünden hizmet edemez duruma gelen belediye yetkilileri bu parayı nelere harcadığını çıkıp açıklamalıdır” dedi. AKP'li belediyenin buna benzer bir durumu İstanbul seçimlerinde de yaptığını ileri süren Yokuş, “Konyalının her kuruşunun hesabını soracağız” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise “Şehrin onlarca sorunlarına çözüm aramak yerine belediye, saray rejimine şirin görünmek için binlerce lira harcıyor” diye konuştu.

4 – BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 130 MİLYON LİRAYA BAŞKANLIK BİNASI

İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'nin, kaba inşaatı Emlak Konut GYO tarafından yapılan yeni başkanlık hizmet binasının tamamlanması için açtığı ihaleyi Ömer Faruk Balamir-Ahbal İnşaat Taahhüt iş ortaklığı aldı. Başkanlık binası Başakşehir Belediyesi'ne yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olacak.

EN PAHALI BİNA

İhale bedelleri belli olan belediye binaları arasında Başakşehir ortaya çıkan son maliyet ile açık ara önde bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Bağcılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının ihale bedeli 62 milyon 270 bin TL olurken, İhalesi Şubat 2017'de yapılan yeni binaya henüz Bağcılar belediyesi taşınmadı.

Bakırköy Belediyesi'nin 2017 yılında ihale ettiği ve kaba inşaatı bitmiş vaziyette bekleyen yeni hizmet binasının ihale bedeli ise 32 milyon 750 bin TL'ydi. Yine İBB tarafından 2016 yılında ihale edilen Güngören Belediyesi hizmet binasının ihale bedeli ise 37 milyon 255 bin TL. Sancaktepe Belediyesi'nin 2013 yılında ihale ettiği yeni hizmet binasının ihale bedeli de 29 milyon 930 TL olmuştu.