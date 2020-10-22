40 milyonluk sulama projesi 9 yılda bitirilemedi

Çorum’un Osmancık, Dodurga ve bölgesindeki köylerin yararlanacağı, tamamlandığında 60 bin dekarlık araziyi suyla buluşturacak olan proje 9 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı. Yöre halkı, kentin en büyük sulama projesi olan ve sadece yüzde 50’si yapıldıktan sonra öylece kaderine terk edilen projenin tamamlanmasını isteyerek, “Bu proje bizim için hayati bir önem taşıyor” diye konuşarak, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a sorunlarını anlattı.

“KENTİN HER TARAFINDA YARIM KALMIŞ PROJELER VAR”

Kentin her tarafında yarım kalmış projeler olduğunu dile getiren Tahtasız, “Önemli olan temel atmak ya da açılış kurdelesi kesmek değil. Önemli olan başlanılan projeyi bitirip halkın hizmetine sunmaktır. Milli servetimiz daha fazla heba edilmeden yarım kalan projeleri hayatı geçirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YILDA 30 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Obruk Dutludere Sulama Projesinin kanalında inceleme yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, “Projenin sorumluluğu DSİ 5. Bölge 54. Şube Müdürlüğüne ait. Projenin ihale tarihi 06.06.2011. Proje tamamlandığında 60 bin dekar tarım arazisi suyla buluşmuş olacak. Maliyeti 40 milyon lira, ancak proje tamamlandığında ekonomiye en az yıllık 30 milyon liralık ilave katkı sağlayacak. Çorum'un en büyük tarımsal sulama projesi. Buna rağmen 9 yılda ancak yüzde 50'si tamamlanabilmiş. Edindiğimiz bilgiye göre yüklenici firma ile bir sorun yaşanmış. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir an önce buranın faaliyete geçmesi lazım” dedi.

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