400 bin yıllık tarih için İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan ve 2001 yılında 1. Derece Arkeolojik-Doğal Sit Alanı statüsüne alınan ancak son zamanlarda tahribata ve yağmaya uğrayan Yarımburgaz Mağaraları için harekete geçti.

“DEFİNECİ YAĞMASINDAN KURTARACAĞIZ”

Başakşehir ilçesinin Altınşehir semtinde Kayabaşı yolu üzerinde bulunan mağarada İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı incelemelerde bulundu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, arkeolog ve korumacılarla birlikte mağaranın tamamını incelediklerini belirterek, “Yarımburgaz Mağarasını defineci yağmasından kurtaracağız. Sabit güvenlik sağlayacağız” dedi. Belediye personeli mağaranın tarihi duvarlarının yazılarla nasıl tahrip edildiğini de görüntüledi.

İNSAN ATASININ İLK YERLEŞİM YERLERİNDEN

Anadolu'nun ve Marmara Bölgesi'nin en önemli prehistorik sit alanlarından biri olan Yarımburgaz Mağaraları’nın 400 bin yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülüyor. İnsanın atası olarak kabul edilen “Home Erectus”un bir kısmının da Avrupa'ya geçmek için “Yarımburgaz Mağaraları ve Menekşe Plajı” parkurunu güney kuzey istikametinde kat ettiği belirtiliyor.

Homo Erectus’un yaklaşık 400 bin yıl önce Marmara Denizi'nin doğusundan geçip Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere'yi takip ederek Yarımburgaz Mağaraları’na geldiği ve binlerce yıl bu mağaraları barınak olarak kullandığı, aletler ürettiği, avlandığı düşünülüyor.

DİZİ VE FİLM SETLERİYLE DE TAHRİBATA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz senelerde kaderine terk edilen mağaralar, zaman zaman dizi ve film çekimleriyle gündeme gelmişti. Dünyada benzer sit alanlarına sadece araştırmacılar girebilirken, dizi ve film çekimleriyle 400 bin yıllık tarihin tehlikeye atılması tepki çekmişti.

Birinci Derece Sit Alanı ve Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli olan mağarada 1 No'lu Koruma Kurulu dizi ve film setlerinde oluşan tahribatlar nedeniyle tahrip olan yapının ilgili belediyece tekrar yapılmasına, bundan sonra mağarada yapılmak istenen film, dizi çekimlerinin geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar vereceği nedeniyle uygun olmadığına, mağara ve çevresinde güvenlik önemlerinin ilgili belediye tarafından alınmasına 10 Mayıs 2012 tarihinde karar vermişti.

“KANAL İSTANBUL MAĞARALARI YUTACAK”

İstanbul il merkezinin yaklaşık 22 km kuzeybatısında, Altınşehir’in 1 km kuzeyinde bulunan Yarımburgaz Mağaraları, güneyindeki Küçükçekmece Gölü’nün kuzey sahilinde 1.5 km kadar uzakta bulunuyor. Güzergahında Küçükçekmece’nin de bulunduğu Kanal İstanbul projesiyle Yarımburgaz Mağaraları’nın akıbetinin ne olacağı merak konusu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesiyle birlikte 17 milyon metrekarelik SİT alanı etkilenmektedir. Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti olsun, İstanbul'daki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz Mağaraları olsun, daha bilmediğimiz toprak altındaki nice antik hazineler olsun, muazzam bir tarihi zenginlik proje tarafından yutulacak. Tarihe ve tarihi değerlere neden zulmediyorsunuz? İhanete fırsat tanımayacağız” ifadelerini kullanmıştı.