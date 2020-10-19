Lüks yata 450 bin liralık yakıt ikmali yapıldı

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda’da yapılan Cayman Adaları bayraklı `Dar´, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi´ne demirledi. Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı. 450 bin TL´lik akaryakıt ikmali yapılan yat, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.

World Superyacht Awards 2019’da `yılın motor yatı´ seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı siluletini andıran ultra mega yat `Dar´, biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.

Yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır’ın ailesinin tatil yapacağı öğrenildi. (DHA)