5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diye evden ayrılan genç kız hâlâ kayıp

Esenler’de yaşayan lise son sınıf öğrencisi olan Yeliz Güner, 28 Temmuz 2015′ staj yaptığı Beyazıt'taki kuyumcu dükkanına gitmek için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aradan geçen 5 yıla rağmen kızlarından hiç bir haber alamayan acılı aile, kızlarının bir an önce bulunması için yardım talep etti. Güner'in annesi ise kısa bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve kanser olduğu öğrenilen anne, kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

“KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Kızının birileri tarafından kaçırıldığını düşündüklerini söyleyen baba Murat Güner, yaptığı açıklamada, “Kızım 28 Temmuz 2015'te kayboldu. ‘Staja çıkıyorum' diye evden ayrıldı, bir daha haber alamadık. Kaçırıldığını ve tehdit edildiğini düşünüyoruz. Bizim bildiğimiz bir sorunu yoktu. Evde de bir sorun yaşamadık kendisiyle. Ben bu zamana kadar kendisine bir türlü ulaşamadım, o yüzden devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Abla Kader Güner ise, “Kaybolduğu gün annem onu sabah işe gidiyor diye uğurladı. Normalde saat 17.00-18.00'de dönmesi lazımdı. Dönmeyince annem meraklanıyor ve telefonunu arıyor ulaşılamıyor. Sonra kayboldu zaten, o zamandan beri de haber alamıyoruz” dedi. (İHA)