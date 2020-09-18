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59 yaşındaki CHP’li Tanal yeniden üniversiteli oldu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 34 yıl sonra üniversitesine yeniden öğrenci olarak döndü.

Veli TOPRAK
06:00 -
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59 yaşındaki CHP’li Tanal yeniden üniversiteli oldu

Tanal, İstanbul Üniversitesi'nin, Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakülte niteliğindeki, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. ‘Devamlı öğrenci' statüsünde yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan 59 yaşındaki Tanal, “İstanbul Üniversitesi'ne yeniden öğrenci olarak dönmüş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum.

Eğitimde süreklilik ilkesini yaşam biçimi haline getirmiş birisiyim. Hayat boyu öğrenmeyi ülkemizde yaygınlaştırmalıyız” dedi. Tanal, geçtiğimiz yıl da Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştı.

Son güncelleme: 22:47 17.09.2020
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