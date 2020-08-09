600 kilo üzümü bağdan kesip çaldılar

Türkiye’nin üzüm üretiminin yüzde 85’nin karşılandığı Manisa’da bağlarda hasat telaşı var. Erkenci üzümde hasat yapılırken, çekirdeksiz sultaniye üzümlerin de 15 Ağustos’tan sonra hasat edilmesi bekleniyor. Üzümün bağlarda olgunlaşmasıyla birlikte üreticilerin kimi hırsızlara kaşı bağlarında nöbet tutarken Turgutlu’da yaşayan üzüm üreticisi Muzaffer Kurt hırsızların kurbanı oldu.

TAVUK ÇİFTLİĞİNİN BEKÇİSİ FARK ETTİ

Yaklaşık 20 yıldır üzüm yetiştiren Muzaffer Kurt’un dokuz dönümlük bağına saat 01.00 gibi giren hırsızlar bağ makaslarıyla kestikleri üzümleri kamyonete yükledi. Üzüm bağının yakınında bulunan tavuk çiftliğinin bekçisinin durumu fark etmesiyle paniğe kapılan iki hırsız olay yerinden kaçtı.

Kendisinin başına ilk defa böyle bir olayın geldiğini belirten Kurt, “Alın teri döktüğüm, birçok zorluk yaşayarak yetiştirdiğim üzümlerimi üç saat içerisinde çaldılar. Yaklaşık 600 kilo üzümüm çalındı. Zararım büyük. Hırsızların ellerindeki üzümü satmadan bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.