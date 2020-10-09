62 madencide corona virüs tespit edildi

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde işçilerde corona virüs belirtileri görülmesi üzerine iki gün önce 300 madenciye corona virüstesti yapıldı.

Test yapılan madencilerden 19’unda corona virüs tespit edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesede kısa sürede toplam 1080 işçiye test yapıldığını söyledi.

Şu anda testi pozitif çıkan toplam 62 işçinin evlerinde tedaviye alındığını ifade eden Yeşil, “Corona virüs etkilerini sıkça yaşıyoruz Zonguldak ve TTK’da. Son günlerde minimuma düşmüştü vakalar. Yalnız cuma gününden itibaren Armutçuk´ta anlaşılmaz derecede sayılarımız arttı. Cuma günü 14 olan vaka sayımız Armutçukta 62’ye yükseldi. Filyasyon ekibinin belirlediği 150 arkadaşımız da ev karantinasına gönderildi. Sevindirici olan durumu ağır olan yok. Hepsi evlerinde tedavi görüyor. Şu an Armutçuk´ta yoğun önlemler alınmakta ve çalışmalar devam etmekte” dedi.