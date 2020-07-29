65 yaş üstü bayram namazını camilerde kılabilecek mi? Bakan Koca’dan açıklama…

Son dakika gelişmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için alınan önlemleri ve kararları açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Bakan Koca, 65 yaş üzerine yönelik bayram namazı açıklamalarına da yer verdi.

65 YAŞ ÜSTÜ BAYRAM NAMAZINI CAMİLERDE KILABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin” ifadelerine yer verdi. Bakan Koca ayrıca, “65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.” açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA’DAN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMALARI

1) 65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin.

2) Mezar ziyaretleri arife ya da bayram günleri sonrasına ertelenmelidir.

3) Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir, mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.

4) Başka ailelerin bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir.

5) Kurbanlık dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

6) Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir.

7) Eğer eve ziyaretçi alınmışsa, ev havalandırılmalıdır.

8) Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır.

9) Bütün bayram boyunca en kritik husus şudur, el öptürmeyi, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleceyeceğiz.