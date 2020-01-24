70’ten fazla dalgıç Gülistan Doku’yu arıyor

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için 3 derece olan Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 20 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin birçok farklı ilinden göreve giden ekiplerden biri de Tunceli Valiliğinden gelen çağrı üzerine Denizli'den 4 dalgıç, 2 teknik personel, 2 araç ve 1 bot sevk edildi. Denizli'den giden 6 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi çalışmalarına başladı.

Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 11 bot, ROV ve sonar cihazının yanı sıra 70 kurbağa adamla devam eden arama çalışmaları Gülistan Doku'nun ailesi ve çok sayıda yakını da takip ediyor.

Uzun Çayır Baraj Gölü’nde 750 bin metrekarelik alanda 100 kişilik ekiple devam eden çalışmalara, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan destek vermeye devam ediyor. (İHA)

İLGİLİ HABER Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı