AA’nın abonelik iptali Meclis gündeminde

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi. SÖZCÜ'nün mali yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen ajansın tek taraflı aboneliği iptal etmesinin gerekçesini sordu. Önergede şu sorulara yanıt arandı:

AA, SÖZCÜ ile aboneliğini hangi yasal dayanak ve gerekçe ile tek taraflı sonlandırmıştır?

SÖZCÜ'nün haber alma hakkının engellenmemesi ve kamuoyunu bilgilendirme görevini özgürce yapabilmesi için gerekli adımlar ivedilikle atılacak mıdır?

AA'ya, SÖZCÜ'nün aboneliğini tek taraflı ve hukuksuz şekilde feshetmesi hususunda bir talimat verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise kim vermiştir?