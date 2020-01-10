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AA’nın abonelik iptali Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anadolu Ajansı’nın (AA) SÖZCÜ’nün aboneliğini hukuksuz şekilde iptal etmesini TBMM gündemine getirdi.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Gündem
AA’nın abonelik iptali Meclis gündeminde

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi. SÖZCÜ'nün mali yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen ajansın tek taraflı aboneliği iptal etmesinin gerekçesini sordu. Önergede şu sorulara yanıt arandı:

AA, SÖZCÜ ile aboneliğini hangi yasal dayanak ve gerekçe ile tek taraflı sonlandırmıştır?

SÖZCÜ'nün haber alma hakkının engellenmemesi ve kamuoyunu bilgilendirme görevini özgürce yapabilmesi için gerekli adımlar ivedilikle atılacak mıdır?

AA'ya, SÖZCÜ'nün aboneliğini tek taraflı ve hukuksuz şekilde feshetmesi hususunda bir talimat verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise kim vermiştir?

Son güncelleme: 01:28 10.01.2020
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