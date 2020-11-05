ABD seçimleri Türkiye seçimlerine ne kadar benziyor?

Amerika Birleşik Devletleri büyük ihtimalle modern zamanların en çalkantılı başkanlık seçimlerinden birini geçiriyor. ABD'li seçmenler her yeni gelişmeyi ‘ya bu nasıl olur' şaşkınlığı ile takip ederken durumu Türkiye'de evlerinden takip edenler için yaşanan gelişmeler oldukça sıradan.

İşte siyasilerin açıklamalarından boş arazilerde bulunan oy pusulalarına kadar ABD seçimlerinde yaşananlar ve Türkiye’deki benzerlikleri

1) TRUMP: KAZANDIM, BIDEN: YOO

Seçim sonuçları belli olmadan ABD Başkanı Donald Trump kendini galip ilan etmesi büyük şaşkınlık ile karşılandı. Trump Türkiye saati ile dün sabah saat 11:00 sularında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada “Doğrusu seçimi biz kazandık” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde “ciddi usülsüzlük” olduğunu savunan Trump’ın kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini ve seçimleri Yüksek Mahkeme’ye götüreceklerini ifade etmesine Demokratların adayı Joe Biden tepki gösterdi. Biden, sonuçların mahkemeye taşınması halinde Demokratların da hukuki seçeneklerini kullanacaklarını açıkladı.

29 Mart tarihinde yapılan ve Türkiye'nin en tartışmalı seçimlerinden biri olarak tarihe geçen İstanbul seçimlerinde az bir farkla Ekrem İmamoğlu önde olmasına rağmen AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım kendini galip ilan etmişti. Ardından tekrarlanan 29 Haziran seçimlerinde oy farklı 800 bine ulaşınca bu kez yine mikrofonların başına geçen Binali Yıldırım bu kez kaybettiğini açıklamıştı.

2) TANIDIK BİR MANZARA: BOŞ ARAZİDE OY PUSULALARI

Associated Press ajansının servis ettiği habere göre Texas eyaletinde boş bir arazide çuvallar içinde oy pusulaları bulundu. Türkiye bu manzaraya da alışık. Örneğin 2007 seçimlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve parti yetkilileri, Ataşehir'de boş bir arazide oy pusulaları bulduklarını belirmişlerdi.

2009 yerel seçimlerinde ise Ankara'nın Mamak İlçesdi'nin Aşık Veysel Mahallesi'nde boş bir arazide oy pusulalarının yakıldığı ihbarını alan polis, olay yerinde çok sayıda resmi damgalı oy pusulası bulmuştu. Olayla ilgili haberleri ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.

3) AAA YİNE YENİDEN SAYIM

Tıpkı Ekrem İmamoğlu'unun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği seçimlerdeki gibi ABD'de de oyların yeniden sayılması için Cumhuriyetçi Parti'den büyük bir baskı var. Bu baskı sonucunda bazen sonuçlar Cumhuriyetçilerin aleyhine olsa da yeniden sayılan oylara Türkiye de oldukça alışkın.

Trump, “Pensilvanya, Wisconsin, Michigan’da her yerde Biden’ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya’da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde” dedi.

Biden’ın yüzde 49.6 oy oranına sahip olduğu Wisconsin’de Trump’ın oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu. Trump’ın kampanya danışmanı Bill Stepien yaptığı açıklamada, “Wisconsin’de birkaç yerde sonuçların geçerliliği hakkında ciddi şüpheler uyandıran usulsüzlükler bildirildi. Başkan, yeniden sayım talebinde bulunuyor ve bunu hemen yapacağız” ifadelerini kullandı.

TANAL: GELEYİM Mİ?

ABD seçimlerinde ortalık bu kadar karışmışken toplumsal olaylarda oynadığı aktif rol ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal İstanbul seçimlerinde oy pusulalarının sayımı için çuvalların üzerinde yattığı fotoğrafı paylaşarak Biden ve Trump’ı etiketledi ve ‘Geleyim mi?’ notunu paylaştı.

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