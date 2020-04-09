ABD’de Hispanik kimlere denir? Hispanik nedir? Hispanik terimi ne zaman çıkmıştır?

Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Özellikle New York eyaletindeki ölüm sayıları korkutucu düzeye gelmiş durumda. Toplam ölümleri içeren istatistik raporunda, yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görüldü. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da yaptığı açıklama ile bu istatistikleri doğruladı. Peki Peki Hispanik nedir? Hispanik terimi nasıl ortaya çıkmıştır? ABD'de hispanik olarak kimlere denir? Tüm detaylar haberimizde…

HİSPANİK NEDİR?

Hispanik terimi ABD'de ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkmıştır. İspanya’dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da bu kültürle ilgili anlamında kullanılan bir sözcüktür. Irksal bir terim olarak kullanılmamaktadır. Ancak Hispanik tabiri tanımlanan birçok insan bu tabirin kendilerini temsil ettiğini kabul etmemektedir.

HİSPANİK TERİMİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Hispanik terimi ABD'de ilk defa Amerikan Nüfus Dairesi tarafından kullanılmıştır. ABD'de Hispanik olarak tanımlanan yaklaşık 44 milyon kişi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar ise, yakında zamanda Hispanik'lerin nüfusunun çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur.

HİSPANİK OLARAK KİMLER ADLANDIRILABİLİR?

Hispanik tanımlaması ABD'de yaşayan ve kültürel kökenleri Meksika, Porto Riko, Küba, Orta Amerika ve diğer Latin Amerika ülkeleri olan kişiler için kullanılabilir.