Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla 2 aylık uzatılmıştı ve bu uzatma işlemi sonrasında süreç 30 Temmuz tarihinde sona eriyor. Peki açık cezaevi izinlerinin bir daha uzatılması gündemde mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda bilim kurulundan görüş alınması bekleniyor. Açık cezaevlerinin izin konusunun gelecek haftaya kadar netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın yürürlüğe girdiği 14 Nisan tarihi itibarıyla 31 Mayıs'a kadar COVID-19 iznine gönderilmişti.