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Açık denizde nefes kesen operasyon

Kolombiya'dan Türkiye’ye kömür taşıyan Panama bandıralı gemiye açık denizde baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, 70 kilo kokain ele geçirdi.

Habip ATAM
12:29 -
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Açık denizde nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon, 17 Ağustos'ta İskenderun-Ceyhan açıklarında gerçekleşti. Alınan bir istihbaratı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kömür yüklü Panama bandıralı M/V N. E. adlı geminin Türkiye karasularına girmesini bekledi.

ARAMA 8 SAAT SÜRDÜ

Teknik takip sonucu, gemi İskenderun açıklarına girer girmez operasyon başlatıldı. Hatay ve Adana Cumhuriyet savcılıklarından alınan izinlerin ardından açık sularda demir atan gemiye çıkan Gümrük Muhafaza timleri, dedektör köpeklerle arama başlattı.

Yaklaşık 8 saat süren arama sonucu paketler halinde 70 kilo kokain ele geçirildi. Gemideki 25 personelin ifadesine başvuran timler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Baskına Jandarma ekipleri de destek verdi.

Adana Hatay Kolombiya operasyon Panama Türkiye
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