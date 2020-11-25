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Açıklanan gerçek vaka sayıları sonrası sosyal medyadan tepki yağıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçek günlük vaka sayısını açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:32, 25/11/2020
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Açıklanan gerçek vaka sayıları sonrası sosyal medyadan tepki yağıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Türkiye’de son 24 saat içinde 6 bin 814 yeni hasta tespit edilirken, toplam hasta sayısı 467 bin 730’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, halktan gelen tepkiler sonrası artık Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü verilerinin yer aldığı tabloda gerçek vaka sayısının da açıklanacağını duyurdu. Koca, son 24 saat içinde testi pozitif çıkan vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıkladı.

Gerçek vaka sayısının gizlenmesiyle başlayan tartışmalar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Birçok kullanıcı, gerçek vaka sayılarının açıklananın 5 katı olmasının ardından Bakan Koca’ya tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:



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