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Son dakika… Adalet Bakanı açıkladı: 3 mahkum coronadan öldü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

13:15 -
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Son dakika… Adalet Bakanı açıkladı: 3 mahkum coronadan öldü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konduğunu açıklayan Gül, şunları söyledi:

* HSK duruşmaları erteledi, tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şu adliyelerde yüzde 95, noterliklerde yüzde 80 oranında insan sirkülasyonu azalmıştır.

* Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir.

* 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti.

* Virüs salgın tedbirleri ortamından doğan, bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda son 1 ayda, 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır.

* Virüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber paylaşan 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, karaborsacılık gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişiye soruşturma açıldı.

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Son güncelleme: 13:39 13.04.2020
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