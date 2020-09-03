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Adıyaman’da 92 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da corona virüsü testi pozitif çıkan 100 hasta için 92 ev karantinaya alındı.

16:38 -
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Adıyaman’da 92 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliği tarafından yayımlanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 100 hasta için 92 ev karantinaya alındı.

Karar ile Akdere, Doyran, Hasankendi köylerindeki adresler ile Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, sümerevler, Turgut Reis, Ulucami, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yenimahalle'de bulunan adresler karantinaya alındı.

AFYON’DA DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde de, karantina uygulaması başlatıldı. (İHA-DHA)

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Adıyaman Afyonkarahisar Bahçelievler Corona
Son güncelleme: 16:39 03.09.2020
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