Af yasası hangi suçları kapsıyor? İnfaz düzenlemesinde son gelişmeler…

Af yasası için görüşmeler devam ediyor. Maddeler için görüşmelerin sürdüğü Meclis'te süreçte sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili “süreci hızlandırın” talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiş ve düzenleme sonrası hazırlanan taslak ile AK Parti ve CHP arasında görüşme gerçekleşmişti. Af yasasıyla ilgili ayrıntılar şu şekilde…

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise “Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” yanıtını verdi.

Teklifin ne zaman görüşülmeye başlanacağı da sorulan Özkan, “En geç perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak. Gelecek hafta başı itibarıyla bir farklı karar alınmazsa gelecek hafta salı günü itibarıyla Genel Kurul’da görüşmelere başlamış olacağız” diye yanıt verdi.

BAZI CEZALAR 2 AY EVDE ÇEKİLECEK

Corona virüsü (Koronavirüs) salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis'in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, “Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz” dedi.