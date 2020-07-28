‘Afiyet Ver’ 4 milyon TL ‘Askıda Kurban’ 6.5 milyon TL bağış topladı

Kurban Bayramı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Afiyet Ver kampanyasında toplanan bağış miktarı yaklaşık 4 milyon TL’ye ulaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Askıda Kurban kampanyası 6,5 milyon TL’den fazla bağış aldı.

72 SAATTE 70 BİN SİPARİŞ

3 gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ihtiyaç sahiplerine bağış usulüyle konserve et ve kıyma ulaştırmayı amaçlayan Afiyet Ver kampanyası yoğun ilgiyle karşılaştı.

81 ilden yapılan bağışlar 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL’ye ulaştı. En düşüğü 27,50 TL, en yükseği 65 TL olan paketler toplamda yaklaşık 70 bin sipariş alırken, bu siparişlerin 41 bini Ankara, 11 bini İstanbul, 2 bini İzmir ve diğer illerden yapıldı.

MANSUR YAVAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Kampanyanın son durumuyla ilgili paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İyiliğin başkentinden başlattığımız Afiyet Ver kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Vakfı üzerinden başlattığı Askıda Kurban kampanyasında ise bin 150 büyükbaş kurban kesilmesi, konservasyon işlemiyle ihtiyaç sahiplerine 16 kiloluk kemiksiz etlerin ulaştırılması amaçlanıyor.

Bir kurbanda 7 hissenin bulunduğu ve bir hisse bedelinin bin 495 TL olduğu kampanyada toplam satın alınan hisse sayısı 4 bin 401 olurken toplam bağış sayısı 6 milyon 579 bin 495 TL’ye ulaştı.