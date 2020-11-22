Ağbaba: Tekel bayilerine kısıtlama kararları siyasi ve ideolojik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, corona virüsü tedbirleri kapsamında saat kısıtlaması getirilen tekel bayilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, alkollü içki satan tekel bayilerin 20.00'da kapatılmasının siyasi bir karar olduğuna dikkat çekti.

– Covid-19 virüsüyle mücadeleyi fırsat bilerek alkollü içki satan tekel bayilere yönelik haksız kısıtlama kararları siyasi ve ideolojik saiklerle yapılmaktadır. Özellikle akşam saat 20.00'dan sonra sadece alkollü satış yapan küçük esnafın kapatılması doğrudan seküler yaşama yönelik müdahale olarak alınmış resmi bir karardır.

– Alkol satmayan zincir marketlere uğramayan virüs, her nedense AKP'nin siyasi tutumuna uygun hareket ederek sadece 150 bin tekel bayisine akşam 20.00'den sonra uğruyor. Bu karar siyasi bir karardır, bir akıl tutulmasıdır ve on binlerce esnafa ve ailelerine yapılan vicdansızlıktır. Alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelere ilişkin 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet kısıtlamasının bu anlamda kaldırılması veya diğer esnaf gruplarına olduğu gibi adil bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

ON BİNLERCE TEKEL BAYİ KEPENK KAPATABİLİR

– Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta alkol ve tütüne ilişkin vergi zammı ifadeleri, tekel bayilerine saat 22.00’dan sonra içki satması durumunda 320 bin TL’ye ulaşan para cezaları gibi tüm bu kararlar, 150 bin tekel bayisini zaten zor durumda bırakmıştı. Çoğu bayinin ruhsat saatleri zaten 01.00'e kadar geçerli olmasına rağmen 22.00 sonrası alkol satış yasağı, şimdi saat 20.00'a fiili olarak çekilmiştir.

– Bu siyasi yasaklar bizi adım adım seküler yaşamı hedef almaktadır. Anayasa'da yer alan ticaret özgürlüğü hakkı ve ticari hayatın sürdürülebilirliğine aykırıdır. Covid-19'la tekel bayilerinin 20.00'da dükkân kapatmasının ne ilgisi olduğunu kimse anlayabilmiş değil. Bu kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir; on binlerce kişi işsiz kalabilir. Tekel bayi esnafını ailesiyle birlikte geçim sıkıntısına sürüklemek hangi akla vicdana sığar?

YASAKLAR KALDIRILMAZSA SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİ ARTACAK

– Bugüne kadar alınan yasaklar, alkol tüketimini engellemediği gibi sahte alkol kullanımının da önünü açmıştır. Bir yandan yüzde 270'e varan vergiler, öte yandan saat kısıtlamaları şimdi de 20.00 fiili yasaklamayla birlikte insanlar sahte alkole adeta teşvik edilmektedir. Biz CHP olarak tekel yasağının makul bir şekilde yeniden düzenlenmesi için çağrı yapıyoruz.