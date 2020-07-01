Ağır hakaretler ettiği CHP’ye döndü! Tepkiler çığ gibi

Eylül 2014’te CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Eşref Ural “Yalan, dolan, lafazanlık, gıybet ve hamaset parti için kültürel etkinlik haline gelmiştir. CHP yalan makinelerinin, cahillerin, soytarıların, sonradan görmelerin ve ahlaksızların cirit attığı Bizans sarayına dönmüştür” demişti.

Şimdi yeniden CHP’ye geçen Eşref Ural’ın dönüşü Antalya CHP’de büyük tepkilere neden oldu. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, parti içinde yaşanan huzursuzluğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aktardı.

”AĞZA ALINMAYACAK İTHAMLARDA BULUNAN…”

Bayar, şunları söyledi:

* Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı, Sayın Seyit Torun ve Sayın Bülent Kuşoğlu ile görüşerek kentimiz ve örgütümüz adına son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

* Genel başkanımızla kurultay sürecini, belediyelerimizin pandemi sürecindeki çalışmalarını, örgütün beklenti ve taleplerini konuştuk.

* Gündemde olan eski AKP’li Kepez belediye meclis üyesi Eşref Ural’ın, parti geleneği ve hiyerarşisi yok sayılarak üye yapılmaya çalışılması da masada konuşulan konular arasındaydı.

* Partimizden istifa ederken ağza alınmayacak ithamlarda bulunan, tekrar partimize dönme çabaları kamuoyunda ve örgüt tabanında büyük tepki uyandıran Eşref Ural ile ilgili örgütümüzün ve partililerimizin düşüncelerini genel başkanımıza aktardık. Genel başkanımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.