Aile hekiminin bir günü: “Hastayı kontrol kapıda başlıyor”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Doktor Demet Turgut, corona virüsle mücadelede Aile Sağlığı Merkezlerinin koruyucu ekipman bulmakta zorluk yaşadığını 50'den fazla Aile hekimin enfekte olduğunu açıkladı.

SÖZCÜ'ye konuşan Doktor Demet Turgut, Aile hekiminin bir gününü ve yaşadıkları zorlukları anlattı:

* Aile hekimleri olarak bu süreci olabildiğince az riskle geçirmek için çabalıyoruz. Sabah iş yerlerimize geldiğimizde diğer ebe, hemşire, tıbbi sekreter, temizlik personeli gibi ekip arkadaşlarımızla koruyucu ekipmanlarımızla donanıp öncelik planlaması yapıyoruz. Kapıda bir arkadaşımız hastaların ateşini ölçüp şikayetlerini sorguladıktan sonra tek tek içeri hasta alımı yapıyor.

* Günlük baktığımız hasta sayısı giderek düştü. Ama elbette hem gelen hastaların şüpheli ya da pozitif olma durumu olabiliyor, hem de bizim taşıyıcı olup onlara bulaştırma durumumuz olabilir. Bu yüzden mümkün mertebe temkinli çalışıyoruz.

“CORONA VİRÜSLÜ HASTALARIN EVLERİNE GİDİYORUZ”

Acil olmayan tahlil ve izlemleri ertelediklerini söyleyen doktor Demet Turgut, “Bunun dışında aile hekimleri olarak, bulunduğumuz kurumun dezenfeksiyon, medikal malzemelerin temini ve takibi gibi işleyişlerden de sorumluyuz. Gün içinde özellikle eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı da gözetiyoruz. Takip ettiğimiz corona virüslü hastaları arıyoruz. Gerektiğinde evlerine gidiyor ya da ambulans yönlendiriyoruz. Olabildiğince sahamızda dayanışma ve yardımlaşma içinde süreci aşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA 50’NİN ÜSTÜNDE AİLE HEKİMİ ENFEKTE OLDU”

Sıkıntılı günlerden geçtiklerini vurgulayan Demet Turgut şöyle devam etti:

* Aile sağlığı merkezi çalışanların salgın dönemindeki en büyük sorunlarından biri, koruyucu ekipman eksikliklerinin giderilmesinde karşılaşılan zorluklar oldu. Alınan önlemlerin artmasıyla özellikle maskelerin piyasada aniden tüketilmesiyle ekipman temin etmekte zorluk çektik.

* Salgının boyutu büyüdükçe malzemelerin bakanlık ve müdürlüklerce temini konusunda ısrarcı olduk.

* Ancak bizlere ihtiyacımız olan ekipmanlar çok az sayıda ve kısmi gönderildi. Sonuç olarak geldiğimiz noktada tedbirsizliklerden ve hastaların bilmeden yaptığı hatalı başvurulardan dolayı İstanbul’da 50’nin üstünde aile hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanının enfekte olduğunu biliyoruz.

“ENFEKTE OLAN HASTALARIN YAKINLARINI HERGÜN ARIYORUZ”

Vatandaşların bu süreçte duyarlılığının arttığını da ifade eden Turgut şunları söyledi:

* Aile hekimliği başvuruları zamanla azaldı. Ancak ilk günlerde hastanelerin daha güvensiz olduğunu düşünerek hastalar maskesiz ve sosyal mesafeyi dikkate almadan Aile Sağlığı Merkezi başvurularına devam ettiler. Halbuki her sağlık kuruluşu risk altında, çünkü semptomlu, semptomsuz olası vakalar da pozitif vakalar da Aile Sağlığı Merkezlerine de başvurabiliyor.

* Doğrudan acil başvurusu yapması gerekirken bize gelen ve bizim sevk ettiğimiz çok hasta var. Ayrıca 2 haftadır aile hekimleri olarak sistemimize kayıtlı olup da bildirilen enfekte vakalar ve vaka temaslı olan hasta yakınlarını 14 gün boyunca her gün arayarak, semptom sorgulayarak, bilgilendirip uyararak takip ediyoruz.