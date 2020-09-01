Akit TV hakkında suç duyurusu!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Akit TV’nin kullandığı KJ’ye tepkiler sürüyor. Zafer Bayramı için Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de düzenlenen törenlerle ilgili haberinde ‘Devletin zirvesi Anırkabir’de’ biçiminde alt yazı kullanan Akit TV’ye bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) geldi.

“AKİT TV'NİN YAPTIĞI BÜYÜK AYMAZLIĞA…”

ADD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde AKİT TV’nin, yaptığı büyük aymazlığa suç duyuruları çığ gibi büyüyor Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, tüm şubeleri ve üyeleri ile AKİT TV hakkında ‘Atatürk’e hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' sebebi ile suç duyurusunda bulunduk” denildi.