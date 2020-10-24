AKP, basın çalışanları düzenlemesini reddetti

Medya sektöründe çalışanların yıpranma payı hakkının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonrası, bu konudaki yeni düzenlemeye konulan 'Basın Kartı'' şartı, tartışmalara yol açtı. AKP Milletvekillerince hazırlanan torba kanun teklifindeki madde ile bu haktan sadece basın kartı sahipleri yararlanabilecek. CHP, İYİ Parti ve MHP, yıpranma hakkının tüm medya çalışanları için genişletilmesini istedi ancak AKP'liler önergeyi reddetti.

Bir yıllık çalışma süresinin 15 ay sayılmasını sağlayan bu düzenlemeden, internet gazetecileri, basındaki matbaa işçileri ile medyada diğer iş kollarında çalışan ve basın kartı olmayanlar yararlanamayacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonundan geçen ve önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelecek olan yasa teklifinin ayrımcılığa yol açacağını belirten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ‘'1977 yılında gazetecilerin fiilî hizmet zammından yararlanması imkânı kanunla getirilmişti ancak AYM iptal etti'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Yeni düzenleme yıpranma hakkını, sadece basın kartı sahibi olana veriyor. Bu hak tüm basın çalışanlarına verilmeli ve Basın kartı koşulu kaldırılmalı. İletişim Başkanlığınca Basın kartı verilmeyen gazeteciler var. İş kanununa göre çalışıp bilfiil gazetecilik yapan, internet sitelerinde çalışan ve matbaa emekçileri var. Onlar da kapsama alınmalı. Basın kartını da İletişim Başkanlığı değil basın meslek örgütleri vermeli''

700 KİŞİYE BASIN KARTI VERİLMEDİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da bu görüşü destekledi ve ‘'Basın mesleğindekilerin yıpranma süresi kazanabilmek için basın kartı sahibi olması şartı kaldırılmalı. Çünkü hem yargıç hem savcı olan bir kurum keyfî bir şekilde istediğine veriyor, istediğine vermiyor'' dedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, ‘'Tüm basın çalışanları fiilî hizmet süresinden yararlanmalı'' diyerek destek verdi.

Kanun teklifinde imzası olan AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, ‘'Sabah kalkan gazeteciyim deyip ortaya çıkıyor, sevimsiz durumlar da bütün gazetecileri ilzam ediyor. Basın kartı şartı bunun önüne geçecek. Bu işi meslek olarak yapanların Cumhurbaşkanlığı kanalıyla kimliklendirilmesi önemlidir'' diyerek düzenlemeyi savundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Temsilcisi Taylan Erten ise ‘'Yıpranma hakkından yararlanmayı basın kartı şartına bağlamak, ciddi bir ayrımcılığa yol açıyor. Ayrıca basın kartı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca veriliyor. Ama 700 kadar hak sahibine basın kartları verilmedi, iptal edildi. Bunlar arasında 1980 hatta 1970'li yıllardan haklarında soruşturma açılmış, kapanmış gazeteciler bile var'' dedi.