AKP, CHP ve İYİ Parti, İzmir için aynı masada

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı dün akşam yemeğinde ağırladı.

“GÜNDEM SADECE İZMİR”

Başkanlar toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında ilk sözü AKP'li Kerem Ali Sürekli aldı.

Sürekli, “İzmir için önemli bir başlangıç yaptık. İzmir'i konuştuk, siyaseti konuştuk” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, projelerin onayında gecikme yaşandığını açıklamasına değinen Sürekli, “Gecikmeler bürokrasiden kaynaklanıyor. Herkes iyi niyetli, hepimiz İzmir’i düşünüyoruz. Büyükşehir ve Ankara görevini yapsın. Önümüzde somut örnekler var. Örneğin, İZBAN. Merkezi hükümet ile yerel idarenin ortak olduğu muhteşem bir proje” diye konuştu. Sürekli, yerel iktidardaki CHP’den de taleplerinin olduğunu, İzmir'de Cumhur İttifakı yönetiminde olan beş ilçenin sorunları ve taleplerini Deniz Yücel'e ilettiğini söyledi.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Farklı siyasi görüşlerin de ihtiyaçlarının karşılanacağı bir siyaset anlayışı önemli ve değerli. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin projeleri noktasında merkezi hükümet desteği çok önemli. Kentin temel ihtiyaçlarının belirlemek ve çözüm üretmek durumundayız. Burada her şey önce bizim görevimiz. Toplantıda İzmir'in bekleyen projeleri ile ilgili beyin fırtınası yaptık. Bu birlikteliği belirli periyotlarla sürdürme noktasında karar aldık. Bekleyen projeler var. Örneğin Tunç Soyer'in ifade ettiği Elektrik Fabrikası'nın devri Cumhurbaşkanı'ndan onay bekliyor. Onay bekleyen Buca Metrosu ve Halkapınar Metrosu projeleri var. Bürokraside bu durumu yavaşlatan bir durum söz konusuysa bu konuda da hareket edeceğiz. Bu davetten dolayı Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“O STAT KARŞIYAKA’YA YAPILACAK”

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Bu akşam benim için önemli bir akşam. İlk defa İzmir'i yerelde yönetenlerle hem de hükümet kanadından temsilcilerin bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ediyorum. Parti olarak İzmir’de yönetimde olduğumuz Tire Belediyesi için hem Deniz Yücel'den hem de Kerem Ali Sürekli beyden talepte bulunuyorum. Bu toplantıların devam etmesi yönünde talebimiz olacak” dedi. Kırkpınar, Karşıyaka'nın futbol stadı problemini de dile getirdiğini belirtti.