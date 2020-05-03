AKP Gençlik Kolları üyesinden CHP’ye açık tehdit: ‘Önce sizi öldürürüm’

Twitter profilinin ‘biyografi’ kısmında kendini AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi olarak tanıtan Mehmet Emin Göç, muhalefet partilerini paylaştığı bir kavanoz dolusu mermiyle tehdit etti.

Ölüm tehdidi içeren paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ve HDP’yi etiketleyen Göç, “Ben has karadenizliyim bi dolu var gö….de patlamasını istemiyorsanız adam olun reise birşey olur yada darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazdı.

“ÖNCE BENİ ÖLDÜRMENİZ LAZIM”

Göç, açıktan yaptığı ölüm tehditlerini başka paylaşımlarında da sürdürerek “Evde dolu var adam olun darbe olur yada reise bişey gebertirim sizi önce beni öldürmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

“KİMSE BENİM KİM OLDUĞUMU BİLMİYOR”

Muhalefete mermi göstererek ölümle tehdit eden AKP üyesi Mehmet Emin Göç, gelen tepkiler üzerine ise “Laflarım zoruna gidenin borusuna gitsin, siz darbe yaparız darbe yapcaz derken bişey yok ben mermileri paylaşınca zorunuza gitti, kimse benim kim oldugumu bilmiyor ama darbe olursa gösteririz adam olun” diye yazdı.