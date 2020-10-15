AKP, Şile’de denize nazır araziyi ‘yatırımcıya’ uygun hale getirdi

Şile Belediyesi mülkiyetinde bulunan denize 150 metre mesafede bulunan kısmen ağaçlarla kaplı arazinin imarı, İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun oyları ile değiştirildi.

Arazinin “turistik tesis” olan imar fonksiyonunun, “turizm konut” olarak değiştirilmesi teklifine CHP-İYİ Parti karşı çıktı.

Konu ilgili söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, plan değişikliği gerekçesinin raporda “Parsel 3.5 hektar alana sahip olup turizm tesisleri fonksiyonuna göre gerçekleştirilecek turizm faaliyetinin maliyeti yüksek olacağı için tek bir yatırımcıya uygun değil. Deniz kıyısına 150 metre mesafede, manzara noktasına sahip, ekonomik getirisi yüksek olan parsel 2013 yılından beri kullanılamayarak atıl vaziyette kaldı” şeklinde yazıldığını aktardı.

Balyalı “Ne anlıyoruz buradan? Şile Belediyesi mülkiyetinde bulunan bu parseli plan değişikliği yaparak satacak. Sonuç itibariyle aylardır İBB'nin satışlarına karşı çıkan, mallarını mülklerini park ilan eden, benzer bir konuda CHP'li belediyelerin taleplerini yerine getirmeyen AK Parti buna ‘evet' diyor. Burası yıllar içinde adım adım satışa hazır hale getirilmiş” diye konuştu.

“30 YIL SATILAMAZ” NOTU EKLENSİN

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da “Anladığımız kadarı ile Şile Belediyesi işletecek, kamuda kalacak” diyerek plan notlarına “30 yıl satılamaz, alt kiracıya devredilemez” notu eklenmesini önerdi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol da “Şile Belediyesi, işletecek-kullanacak demedim. Oradaki meclisin iradesi karar verir. Tek başına Şile Belediyesi'nin inşa etme şansı yok. Bu boyutta yatırımcı da bulamıyor. Kaynak üretilebilmesi için düzenleme yapılıyor” dedi.