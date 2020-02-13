AKP ve MHP arasında sert tartışma: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı AKP ile MHP arasında sert tartışmalara sahne oldu.

Toplantıda AKP grubu adına söz alan Dilşat Ulaş, Yeni Mahalle’de daha önce müteahhitlerle yapılan anlaşma doğrultusunda yıkımı yapılan ancak imar planı nedeniyle inşaatına başlanamayan bölgede inşaat çalışmasına başlanması için söz konusu bölgenin imar planı dışında tutulmasını talep etti. Ulaş, vatandaşların mağdur olmaması için bu talebi dile getirdiğini ifade etti.

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AKP meclis grubunun talebine sert karşılık verdi.

“BANA KANUNSUZ İŞ YAPTIRAMAZSINIZ!”

Ulaş’ın talebine karşı çıkan Başkan Cengiz Ergün şunları söyledi:

*Yani sen bana usulsüz ve kanunsuz iş yap diyorsun. Son kanunu niye konuşmuyorsun. Orada 14 ada var. Diğer arkadaşların hakları da var. Müteahhit arkadaşlar 3-5 ay daha kira yardımını devam edebilir.

*Kimse bana kanunsuz iş yaptıramaz. 30 yıldır yapılmayan bir imar planı hazırlıyoruz. Manisa’nın 50 yılını planlıyoruz. Bu çalışmalar yapılırken her hafta buraya bu taleplerle gelinirse biz bunun altından kalkamayız. Vatandaşlarımız tabii acele etmekte haklılar.

*Başlarını sokacak bir ev istiyorlar. Ama daha sonra mağdur olabilirler. Meclis çoğunluğu bunu onaylarsa bu kanunsuz olur. Ve ben kanuni hakkımı kullanırım. Kendi kendimize harakiri yapmayalım. Bu konu 5 binlik planlar çıkıncaya kadar beklemeli.

Başkan Ergün’ün mecliste gerilimi yükselten çıkışının ardından oylamaya geçildi. Yeni Mahalleyle ilgili söz konusu maddenin imar planı çıkıncaya kadar komisyonda beklemesi yönünde MHP ve CHP birlikte hareket ederken İYİ Parti çekimser kaldı.

AKP’nin oyları yetersiz kalınca maddenin imar komisyonunda kalması ve imar planının beklenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.