AKP’den kalan borç nedeniyle Esenyurt Belediyesi’ne haciz geldi

Edinilen bilgiye göre üç firmanın avukatları, alacakları için Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün yetkilileriyle birlikte belediye binasına gitti.

Şirket avukatları ve İcra Müdürlüğü yetkilileri 2017 yılında zamanında ödemesi yapılmayarak belediye hizmetlerini aksatacak boyutlara ulaşan alacakları için belediye binasından keşif incelemesi yaptı.

Yapılan incelemeler sonunda avukatların talebiyle, belediyenin girişinde bulunan 14 adet numaratör olarak kullanılan televizyon haczedildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Belediye yetkilileri, önceki yönetim tarafından yapılmayan ödemeler nedeniyle, pandemi sürecinde yapılan haciz ve icraların belediye hizmetlerinde aksamaya yol açacağını dile getirdi.