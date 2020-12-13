“AKP’li 4 çeşit FETÖ’cü”

Altay, FETÖ'cülerin AKP içinde dörde ayrıldığını öne sürdü ve AKP içindeki FETÖ'cülerin de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaranmak için CHP'ye hakaret ettiklerini savundu.

CHP'li Altay şunları söyledi:

“AKP'lileri ben dört kategoriye ayırıyorum. Başından itibaren an itibarıyla da FETÖ'cü olanlar, 2012'de MİT krizinde FETÖ ile yollarını ayıranlar, 17/25 asrın yolsuzluğundan sonra yollarını ayıranlar, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yollarını ayıranlar var. Bir de ayırmadıkları halde hâlâ içinizde olanlar var. Onlar işte Tayyip Bey'e yaranmak için CHP'ye çok bağıranlar, hakaret edenler. Siz onlardan sakının… Bu FETÖ'cü, sen az FETÖ'cüsün, öteki çok FETÖ'cü… Bu tartışmalardan size ekmek çıkmaz, bize de bir şey bulaşmaz. Kripto FETÖ'cülerin bir kısmı hâlâ içinizde, bir kısmı bürokraside, bir kısmı Fettah Tamince gibi masadadır. Parası olanlarla hesaplaşamadınız. En büyük ayıp budur.”