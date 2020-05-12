AKP’li başkan 440 işçiyi zorla sendikadan istifa ettirdi iddiası

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik, AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın sendikalarının üyesi 440 belediye çalışanını mobbing uygulayarak sendikadan istifa ettirdiğini öne sürdü.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan’ın, belediyede çalışan DİSK'li üyelerin zorla istifa ettirerek Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikasına üye yapıldığını iddia etti.

”BELEDİYEDE TAM BİR SKANDAL YAŞANIYOR”

31 Mart’ta AKP’den Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Savcı Sayan’ın ilk iş olarak Genel İş Sendikası üyelerini istifa ettirmek olduğunu belirten Ağrı Genel İş Şube Başkanı Ersin Erincik, şunları söyledi:

* Ağrı Belediyesi’nde tam bir skandal yaşanıyor. Yaşadığımız baskılardan dolayı sesimizi duyuramıyoruz.

* 31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan’ın ilk işi Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlenmesini yapmaya çalıştı.

* Bir işverenin sendikaya karışması, sendikal mücadeleye alet olması suçtur.

* Başkan Savcı Sayan, belediye başkan yardımcılarına verdiği talimatla işçileri makamına getirtiyor ve orada mafyavari bir şekilde üyelerimizi Hak-İş’e bağlı olan Hizmet-İş Sendikası’na üye yapıyor.

”TEHDİTLE 440 ÜYEMİZİ İSTİFA ETTİRDİ”

Tehdit ve mobbinglerin sonunda 440 sendika üyesinin istifa ettirildiğini aktaran Erincik, sözlerine şöyle devam etti:

* Birçok üyemiz beni arayarak ”Başkanım bu nedir böyle! Gece bizi evimizden alıyorlar” diyerek şikayetlerde bulundu.

* Sendika üyelerimiz sendikalarınızdan memnun olduklarını söylemelerine rağmen Savcı Sayan, Mehmet Özhasaki’nin talimatı olduğunu söyleyerek ”Bizim belediyelerde Genel-İş Sendikası barınmayacak buradan istifa edeceksiniz” demiş.

* Halen sözleşme yetkisinin ve aidat akışının bizde olmasına rağmen üyelerimize baskılar uygulayarak 440 üyemizi sendikamızdan istifa ettirdi. Ağrı’da DİSK'in tamamen bitirilmesini istiyorlar.



BELEDİYE İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Konuyla ilgili telefonla ulaştığımız Ağrı Belediyesi yetkilileri iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.