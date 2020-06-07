AKP’li başkandan kalan 222 milyon liralık borcun 40 milyon lirasını ödedi

Samsun’un Atakum ilçesinin Belediye Başkanı Cemil Deveci, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hem sosyal belediyecilik hem de yatırımlar yaparak vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Deveci, “Bu süreçte belediye hizmetlerinde hiç bir aksama olmadı. Belediye bütçesini adil, şeffaf ve ihtiyaç çözecek şekilde kullandık” dedi.

“ELLERİNİZ YAKAMDA OLSUN”

Belediyede hizmetlerin bir plan doğrultusunda yapıldığını ifade eden Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi: Seçim çalışmalarına başladığım günden beri söylediğim bir söz var. Benim elim sizin omzunuzda, sizin eliniz de benim iki yakamda olsun. Sorgulayan yurttaş ve hesap verebilen belediye başkanı olduğu sürece bizim bütçemiz yetiyor da artıyor bile. Hizmeti planlayarak tasarruf ediyoruz ve göreve geldiğimiz günden bu yana 40 milyon TL borç ödedik.