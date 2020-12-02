AKP’li başkanın istifası sonrası dikkat çeken gelişmeler

Siverek Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Olkan Kırtay, yaşanan istifa ve görev değişimi hakkında dikkat çeken bir iddialarda bulundu. Kırtay, 23 Kasım'da Belediye Özel Kalem Müdürü ve Hukuk Danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın AKP'li meclis üyesi İhsan Özayranlı'nın oğlu tarafından vurulması sonrasında Şeyhmus’un istifa ettiğini ve zanlının halen yakalanmasından dolayı kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün görev yerinin değiştirildiğini iddia etti.

KAYMAKAM İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Siverek Belediye Başkanı AKP'li Şeyhmus Yıldırım sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 28 Kasım tarihinde istifa etmiş, belediye başkan yardımcıları Cumaali Karavar ve Hasan İzol'da istifa kararı alarak görevlerinden ayrılmıştı. Siverek Belediyesi'ndeki bu istifalar sonrasında ise İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan'ın ise görev yerleri değiştirildi.

“SİLAHLI YARALAMA OLAYI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ”

Siverek Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Olkan Kırtay, yaşanan istifalar ve görev değişimleriyle ilgili dikkat çeken bir iddialarda bulundu. Yaşanan istifalara ilişkin Kırtay, 23 Kasım'da Siverek Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Hukuk Danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın AKP'li bir meclis üyesiyle nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrasında meclis üyesinin oğlu tarafından ayağından vurulduğunu ve yaşanan olay sonrasında Siverek belediye başkanının istifa ettiğini öne sürdü.

“VURAN ŞAHSIN YAKALANAMAMASINDAN DOLAYI GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ”

İlçe Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünün görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili de değerlendirilmelerde bulunan Kırtay, “Belediyemizde geçtiğimiz hafta belediye özel kalem müdürü ve Hukuk Danışmanı olarak görev yapan Selçuk Yıldızoğulları'nın AKP'li meclis üyesi İhsan Özayralı ile yaşadığı tartışma anında oğlunun Selçuk Yıldızoğullarını ayağından vurdu.

Sonrasında ise bilindiği üzere belediye başkanı Sayın Şeyhmus Aydın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Vuran şahsın halen yakalanamamasından dolayı ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünün sorumlu tutulduğunu ve bundan dolayı görev yerlerinin değiştirildiğini düşünüyorum” dedi.