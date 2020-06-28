AKP’li başkanın kapattığı tesisi CHP’li başkan açtı! Her gün 51 bin lira kâr ediyorlar

Kırşehir’de 1999 yılı seçimlerinde göreve gelen MHP’li Metin Çobanoğlu, kentin ihtiyacını karşılamak için bir asfalt plent yaparak yeni araçlar satın aldı. Daha sonraki seçimlerde belediye başkanlığı yapan AKP’li Halim Çakır da tesisleri iki dönem kullandı.

AĞIR MALİ YÜKTEN KURTULDU

Ancak 2014 seçimlerinde başkan seçilen AKP’li Yaşar Bahçeci asfalt plent tesisini kapattı ve kentte yol yapımını ihale yoluyla özel şirketlere verdi. Son seçimi kazanan CHP’li Selahattin Ekicioğlu ise tesisleri tekrar hayata geçirdi ve yarım kalan yolları tamamladı. Üretimle birlikte Kırşehir Belediyesi hem asfalt temini problemini çözdü hem de yüksek ihale bedellerinin getirdiği ağır mali yükten kurtuldu.

YÜZDE 35 TASARRUF

Göreve geldikleri günden itibaren tasarruf yaptıklarını dile getiren Başkan Selahattin Ekicioğlu, “2018’de yapılan son ihalede özel şirket bugünün rakamlarıyla asfaltın tonunu 258 lira 40 kuruştan yapıyordu. Oysa şu an biz 166 liraya mal ediyoruz. Tesisler günde 7 saat çalıştığı zaman 560 ton asfalt üretiyor. Ton başına 92 lira 40 kuruş tasarruf ediyoruz. Yani bir günde 51 bin 744 TL kârımız oluyor. Yüzde 35’e yakın bir tasarruf sağladık” dedi.