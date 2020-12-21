AKP’li belediye, 2020 yılında çıkan Covid-19 için 2019 yılında borçlanmış

2019 yılı denetim raporlarını açıklayan Sayıştay AKP’li Gümüşhane Belediyesinin borçlanma limitlerini yılın başında aştığını ve ardından da 3 kez daha kredi çektiğini tespit etti. Gümüşhane Belediyesinin 2018 yılı kesinleşmiş bütçe gelirinin 58 milyon 674 bin 503,60 TL olduğunu vurgulayan Sayıştay denetçileri, “2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73'ün bu tutara uygulanmasıyla 72 milyon 597 bin 963,31 TL olmaktadır.

Dolayısıyla 72 milyon 597 bin 963,31 TL'lik tutar 2019 yılı için Belediye'nin maksimum borçlanabileceği tutarı göstermektedir” denildi. Ancak yapılan incelemede 2019 yılının başında bu borçlanma limitinin aşıldığı 3 adet krediyle toplamda 6 milyon 24 bin 726,90 TL daha borçlanmaya gidildiği yıl sonu itibariyle borcun 115 milyon 450 bin 124 TL'ye ulaştığını açıkladı.

BELEDİYEDEN COVİD-19 SAVUNMASI

Toplam borç tutarı, kurumun borçlanabileceği maksimum tutar olan 72 milyon 597 bin 963,31 TL'yi 42 milyon 852 bin 161,44 TL geçen Belediye ile yapılan görüşmede ise, Sayıştay ilginç bir cevap aldı.

Raporda belediye borçlanmanın nedeni olarak, “Belediyenin kendi öz gelirleri olsa da en büyük gelir kalemlerinin İller Bankasından gelen vergi payları olduğunu, ülkemizin içinde bulunduğu durum ve ekonomik sıkıntılar, sonrasında meydana gelen Covid-19 salgın hastalığı vb. etkenlerden dolayı azalan vergi gelirlerinin Belediyelerin İlbank paylarına da olumsuz yansıdığını ve bu nedenle yatırım yapamama, ihtiyaçları karşılayamama ve hatta personel maaşlarını dahi ödeyememe gibi durumlara karşılık olarak planlı ve temkinli bir şekilde mecburen borçlanma yoluna gidildiği ifade edilmiştir” denildi.

Ancak belediyenin Sayıştay, “Belediye tarafından borçlanmaya neden olarak gösterilen gerekçelerin bulgumuzun ele aldığı 2019 yılı ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki Covid-19 salgın hastalığı 2020 Mart'tan itibaren ülkenizde görülmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BORÇLANMA NEDENİ YATIRIM DEDİ AMA YETERLİ OLMADI

Gümüşhane Belediyesi borçlanmanın başka bir nedeni olarak da yapılan yatırımları bahane göstermesi de Sayıştay denetçileri tarafından çürütüldü. Raporda belediyenin 2019 yılı bazı bütçe kalemlerinin tahmin ve gerçekleşmelerinin yer aldığı tablo yayınlanarak, “Mal ve hizmet alımları için tahmin edilen tutar 20 milyon 392 bin 500 TL iken gerçekleşen tutar 31 milyon 931 bin 643,06 TL olmuştur.

Sermaye giderleri (yatırım harcamaları) için tahmin edilen tutar 31 milyon 271 bin TL iken 6 milyon 545 bin 132,84 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alımları için yapılan harcamalar tahmini bütçenin yüzde 56.59'unu aşmış iken sermaye giderleri tahmini bütçenin ancak yüzde 20'si kadar harcama yapılmıştır. Dolayısıyla yatırım harcamaları için borçlanmaya gidildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Belediye birikmiş borçlarından dolayı 2019 yılında 7 milyon 565 bin 446,84 TL gibi yüksek bir faiz gideri ödemek zorunda kalmıştır.

2019 yılı Bütçe giderinin 64 milyon 724 bin 749,23 TL olduğu dikkate alındığında ödenen faiz tutarı bütçenin yüzde 11,69'una denk gelmektedir. Tüm bu veriler ışığında Belediyenin ileri sürdüğü nedenlerle borçlanmaya gitmesi mümkün değildir” denildi.