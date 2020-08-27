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AKP’li belediye CHP’li belediyenin mallarına el koydu

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde bulunan İller Bankasına ait olan ancak yıllardır ilçe belediyesi sosyal tesisleri olarak kullanılan Yalı Kafe, seçimleri CHP kazanınca satışa çıkarıldı. Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci karara sert tepki gösterirken, bir süre sonra arazi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 'Millet Kıraathanesi' yapılmak üzere verildi. AKP'li belediye iş makineleriyle Yalı Kafe'yi yıkmaya başlayınca Cemil Deveci isyan etti. Deveci, "Haber dahi vermediler. Biz buradaki malzemeleri sökerek kaldıracaktık. Malzemelerimizi bile almamıza izin vermediler. Belediyemize ait malları kendileri alıp götürüyor" dedi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
18:26 -
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AKP’li belediye CHP’li belediyenin mallarına el koydu

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AKP'den CHP'ye geçince jet bir karar alan Samsun İller Bankası, üzerinde 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı olan 2 bin metrekarelik Yalı Kafe Restaurant'ın bulunduğu araziyi satışa çıkardığını açıkladı.

Bankanın bu kararı için CHP'li Başkan Cemil Deveci tepki gösterdi, ilçe halkı eylemler yaptı. Araya AKP’li Büyükşehir Belediyesi girdi. Ve kısa sürede İller Bankası bu araziyi Millet Kıraathanesi yapılması için AKP’li belediyeye devretti.

FOTO: SÖZCÜ

“BEN BAŞKAN OLUNCA ARAZİ AKILLARINA GELDİ”

Atakum’un CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci, büyükşehir belediyesi iş makinelerinin sabah saatlerinde Yalı Kafeye gittiği ve yıkıma başladığını belirterek şöyle konuştu:

* Yaklaşık 25 yıldır bu alan belediye tarafından kullanılıyor. 31 Mart'tan sonra ben belediye başkanı olunca araziyle ilgili bir imar çalışması başlatıldığını öğrendim. Bankanın yetkilileriyle görüştüm.

* Yetkililer bankanın sıkıntıları olduğunu ve imar planına işleteceklerini ve satacaklarını söylediler. Ben de imara değişikliği yapmamalarını ve aynı değerde kendilerine başka arsa önerdim. Ancak bir süre araziyi Büyükşehir Belediyesine devrettiklerini öğrendim.

FOTO: SÖZCÜ

“HİZMET VEREMEYELİM DİYE ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLIYORLAR”

Arazide bulunan malzemeleri söktüklerini ifade eden Deveci sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bunlar vatandaşı parasıyla alınıp buraya konuldu. Belediye olarak biz bunları başka bir yerde kullanırız diye dikkatlice söküyorduk. Ama Büyükşehir belediyesi kimseye haber vermeden. Sabah iş makinelerini kafenin önüne yığmış. İçeride ki malzemelerimizi bile almamıza izin vermediler.

* Atakum halkına ait malzemeleri söküp kendi depolarına götürüyorlar. Ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ne de belediyeden her hangi bir yetkili bizi arayıp haber dahi vermediler. Şimdi kendisine ulaşmaya çalışıyorum ama telefona bakmıyor.

* Bir yandan AKP dönemine ait haciz işleriyle uğraşıyoruz bir yandan da belediyenin gelir kaynaklarından biri olan kafemizi yıkıyorlar. Biz nasıl çalışacağız hangi parayla bu halka hizmet edeceğiz. Halka hizmet veremeyelim diye elimizi kolumuzu bağlıyorlar.

FOTO: SÖZCÜ

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