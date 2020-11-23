AKP’li belediyeden adrese teslim imar değişikliği

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bulunan 3 bin 720 metrekarelik Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen araziyi, yıllarca imar değişikliği bekleyen mülk sahipleri, uygun fiyata bir firmaya sattı.

Bu satıştan yaklaşık 40 gün sonra Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine getirilen arazide imar değişikliği yapıldı. Park, okul veya kütüphane gibi hizmet alanı olarak kullanılması beklenen arazi Ticaret Konut Alanı olarak değiştirilerek 15 katlı konut yapılmasının önü açıldı, değeri katlandı. Teklifi veren firmanın imar değişikliği konusunda önceden garanti aldığı iddia edildi.

ŞÜPHELİ SATIN ALMA

Daha öncesinde deprem toplanma alanı ve yeşil alan olarak görülen bölge Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tartışmalı bir sürecin ardından imara açılmış, burada bölgenin en kıymetli dairelerinin yer aldığı 15 katlı konutlar inşa edilmişti. Yaklaşık 3 bin 800 metrekatrelik bir parsel ise Belediye Hizmet Alanı olarak ayrıldı.

Yapılaşma sırasında yüzde 64 oranında tüm maliklerden bağış alındığı, ancak bu parselde bulunanların hacizi olduğu için mülk sahiplerinin bağış veremediği öğrenildi. Mülk sahiplerinin kapısını 40 gün önce bir firmanın çaldığı ‘Belediye hizmet alanını satın almak istiyoruz’ dediği öğrenildi. Mülk sahipleri, araziyi değerinin çok altında bir fiyata sattı.

“ADRESE TESLİM İMAR DEĞİŞİKLİĞİ”

Aradan geçen 40 günün ardından arazi, 2.30 emsal 15 katlı konut imar değişikliği için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geldi. CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi ve Şehitkamil Belediye Meclis üyesi Beyhan Külekçi SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, 13 Kasım’da terki yapılan arazinin 9 Kasım’da belediye meclisinin gündemine geldiğini anlattı. Külekçi, “Daha belediyeye terki yapılmadan gündeme getirilmiş.

Gündeme geldiğinde karara bağlanılan 9 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında belediyeye terki yapılıyor. Her şey hesaplı, her şey kitaplı, söz verilmiş, adrese teslim imar değişikliği” dedi.

Bir önceki sahiplere neden imar değişikliği yapılmadığını soran Külekçi, bunun için hacizli parselin bir bahane olamayacağını söyledi.

MÜLK SAHİBİ: KAHRIMDAN ÖLÜRÜM…

Külekçi, önceki mülk sahiplerinden birinin de mesajını paylaştı. Değerinin çok altında arsayı satan mülk sahibi, ‘Burası konut olursa kahrımdan ölürüm’ ifadelerini paylaşıyor.

“VATANDAŞA PİYASA KOŞULLARINDA SATARIZ”

Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekili Osman Toprak, bu konuyu gündeme getiren CHP’li meclis üyesi Külekçi’ye “Kendi mülkümüzü konuta çevirerek vatandaşla piyasa koşullarında mutabakat sağlanırsa almayı kabul ederse kendisine satacağız. Şahsa özel bir şey olmadığını siz de biliyorsunuz. Kafa karışıklığı oluşturmak için söz aldınız” diyerek belediyeyi savunmuştu.

“İTİRAZ EDECEĞİZ, DAVA AÇACAĞIZ”

Külekçi ise tepkisini, “Bunun adı dünyanın her yerinde kişiye özel, ön anlaşmalı ve garantili imar değişikliğidir. Ve kafaları karıştırması gerekir. İtiraz edeceğiz. Dava açacağız” ifadeleriyle dile getirdi.