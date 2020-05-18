AKP’li belediyeden büyük skandal!

Giresun Kalesi’ne belediye tarafından kısa süre önce yerleştirilen konteynerın üzerinde Türk bayrağını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Konteynerın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Türk bayrağının yerinin çöp tenekeleri olmadığını ifade eden vatandaşlar, yapılan yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

”BU REZİLLİĞE SON VERİN”

CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş da sosyal medya hesabından belediyeyi eleştirerek sehven yapılan yanlışlıkların arttığını ifade ederek, “Siz uğruna nice canların feda edildiği şanlı Türk bayrağımızı çöp kutusuna işlerken, onu kaleye koyarken 10 saniye düşünemediniz mi? Şehit cenazesi resmine ‘vizyon 2028’ etiketini ‘sehven’ yapıştırdınız. Keşke Yunan galip gelseydi diyen Fesli'ye Twitter’dan ‘sehven’ rahmet dilediniz. Atatürk’e hakaretten ceza almış birini kitap fuarına ‘sehven’ davet ettiniz. Derhal bu rezilliğe son verin! Giresun halkının size ‘sehven’ verdiği belediyeyi doğru düzgün yönetin” diye konuştu.

SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

AKP’li Giresun Belediyesi artan tepkiler üzerine Türk bayrağını kaldırdı, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kalemize yerleştirilen çöp konteynerın üzerine bayrağımız ile ilgili maksadını aşan saygısızca girişimde bulunulmuştur. Bu duruma yetkililerimizce anında müdahale edilmiş olup, hangi sebeple olursa olsun böyle bir davranış asla kabul edilemez. Bu işi yapmış olan kişi veya kişilerle ilgili gerekli işlem başlatılmıştır.”